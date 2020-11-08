Объявивший о своей победе Джо Байден намерен в понедельник заявить о создании группы по борьбе с коронавирусом

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден намерен уже в понедельник заявить о создании группы по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает со ссылкой на источники американский новостной сайт Axios. По его данным, в группу войдут 12 человек. Возглавят ее бывший главный хирург Вивек Мурти, бывший комиссар управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Дэвид Кесслер и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Как отмечает портал, другие члены группы были советниками Байдена во время предвыборной кампании. Накануне Байден заявил, что избиратели дали его команде мандат на действия по COVID-19, экономике, изменению климата и системному расизму.
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