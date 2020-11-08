Штаб президента США Дональда Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа с населением почти 4 миллиона человек. Как говорится в заявлении штаба, к этому привели ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования. Сколько именно голосов не досчитали, не уточняется.

В Аризоне демократ Джо Байден после подсчета 90% бюллетеней набирает 49,6% голосов, Трамп — 48,9%. В абсолютных цифрах разрыв составляет около 21 тысячи голосов.