Сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали акции протеста в ряде американских штатов после публикации ведущими СМИ прогнозов о победе на выборах демократа Джозефа Байдена. В Атланте (штат Джорджия) у здания, где заседает местное законодательное собрание, собрались около тысячи человек. Они, как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, скандируют: «Это еще не конец!» и обвиняют американские средства массовой информации в фальсификациях. В Финиксе (штат Аризона) не менее тысячи сторонников Трампа пришли к центру обработки бюллетеней и призывали не считать выборы завершенными. В Лансинге (штат Мичиган) встретились две группы манифестантов: поддерживающих Трампа и участники движения «Жизни темнокожих имеют значение». Между ними произошло «жесткое противостояние», во время которого люди толкали друг друга и кричали. По данным газеты «Ю-Эс-Эй тудей», акции в поддержку Трампа проходят в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). О случаях массовых беспорядков информации пока не поступало.

В то же время во многих городах празднуют победу Байдена. В их числе Филадельфия, Чикаго и Нью-Йорк. Тысячи людей вышли на улицы, они обнимаются, машины сигналят, всюду музыка, танцы и победные речевки.

Согласно прогнозам телеканалов Си-эн-эн, Эн-би-си, «Фокс ньюс», газеты «Нью-Йорк таймс» и агентства Ассошиэйтед Пресс, Байден уже получил необходимые для победы голоса выборщиков. В своем твиттере он уже заявил о победе. В ближайшие часы ожидается его обращение к нации.