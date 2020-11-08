Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал Дональду Трампу сопротивляться. Он выразил уверенность в победе действующего президента США на выборах и призвал добиться признания этого через Верховный суд. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале. По его мнению, граждане США поддерживают Трампа. Кроме того, политик заявил, что демократы в России «ельцинского разлива» также занимались фальсификациями на выборах.