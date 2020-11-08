Дональд Трамп готов признать поражение, но только если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно

Действующий президент США Дональд Трамп готов признать поражение на выборах, но только если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно. Об этом сообщил

телеканал Fox News со ссылкой на источники. Команда Трампа оспаривает текущие результаты в ряде штатов, требуя приостановить подсчет голосов и допустить наблюдателей-республиканцев на участки. В своем Твиттере Трамп вновь заявил о своей победе, утверждая, что получил 71 миллион законных голосов и намекнул на серьезные нарушения. Соцсеть тут же пометила твит Трампа примечанием: «Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается». Ранее глава Белого дома сообщил, что через суд намерен добиваться справедливости при подсчете итогов президентских выборов в США.