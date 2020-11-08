В Сети появилось видео с играющим в гольф Трампом после объявления предварительных результатов президентских выборов. Кадры опубликовал телеканал Sky News. Как сообщалось, действующий президент во время подсчета голосов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния.