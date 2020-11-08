В Сети появилось видео с играющим в гольф Трампом после объявления предварительных результатов президентских выборов. Кадры опубликовал телеканал Sky News. Как сообщалось, действующий президент во время подсчета голосов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния.
Самое обсуждаемое
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Познер о российских соотечественниках в США: Большинство из них – расисты «Разговоры о том, что Байден собирается построить социализм в Америке, – большую глупость придумать невозможно. Тем не менее, такие разговоры ходили. В этом смысле Трамп приставляет собой образец другого, противоположного», — сказал Познер…