Действующий президент США пока отказывается признавать поражение. «Эти выборы еще далеки от завершения», — говорится в заявлении Дональда Трампа. По его словам, за него было отдано больше «законных голосов», чем за любого боровшегося за переизбрание президента США. Он пообещал, что начиная с понедельника его штаб обратится в суды, «чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя». Трамп отметил, что не успокоится «пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия».