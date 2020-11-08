Действующий президент США пока отказывается признавать поражение. «Эти выборы еще далеки от завершения», — говорится в заявлении Дональда Трампа. По его словам, за него было отдано больше «законных голосов», чем за любого боровшегося за переизбрание президента США. Он пообещал, что начиная с понедельника его штаб обратится в суды, «чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя». Трамп отметил, что не успокоится «пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия».
Самое обсуждаемое
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Познер о российских соотечественниках в США: Большинство из них – расисты «Разговоры о том, что Байден собирается построить социализм в Америке, – большую глупость придумать невозможно. Тем не менее, такие разговоры ходили. В этом смысле Трамп приставляет собой образец другого, противоположного», — сказал Познер…