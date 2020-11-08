Союзники США по военно-политическим и экономическим организациям приветствуют победу Джо Байдена на выборах

Союзники США по военно-политическим и экономическим организациям приветствуют победу Джо Байдена на президентских выборах. Германия назвала «новой и волнующей главой» трансатлантического сотрудничества" предстоящий приход к власти новой администрации США. Федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что ожидает развития сотрудничества с Байденом. Она подчеркнула, что стала первой женщиной на посту канцлера Германии, а Камала Харис, соратник Байдена в борьбе за президентский пост, станет первой в истории США женщиной вице-президентом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо от лица правительства страны поздравил Байдена и Харрис с их избранием. По его словам, у Канады и США чрезвычайно тесные взаимоотношения, не имеющие аналогов в мире. Трюдо выразил желание совместно работать в преодолении крупнейших задач современности.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, которого многие считают «близким союзником Трампа», поздравил Байдена и Харрис с «исторической победой». Он назвал США важнейшим союзником и выразил надежду на тесную совместную работу на общих приоритетных направлениях — от борьбы за охранение климата до торговли и безопасности.

Поздравления Джо Байдену, потомку выходцев из Ирландии и Камале Харрис направил премьер-министр Ирландии Микал Мартин, а также лидеры Франции, Италии, Австрии, Испании, Украины, Грузии и многих других стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что знает Джо Байдена как сторонника развития Североатлантического союза, и выразил надежду на тесное сотрудничество.