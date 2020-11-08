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01:06, 08 ноября 2020

Крупнейшие американские СМИ объявили Джо Байдена победителем президентской гонки, хотя официально это еще не объявлено

Крупнейшие американские СМИ объявили Джо Байдена победителем президентской гонки, хотя официально это еще не объявлено. По последним данным, кандидат от Демократической партии уже получил 279 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Ориентирующийся на республиканцев телеканал Fox News cообщил, что по его прогнозу Байден победил и в Неваде, в таком случае он набрал 290 голосов.
Байден написал в твиттере, что для него большая честь быть избранным на пост президента. Он подчеркнул, что предстоит тяжелая работа и вновь обещал быть президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали они за него или нет. Статус Байдена в твиттере изменен на «избранный президент США».



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