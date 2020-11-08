Демократическая партия США, согласно прогнозу CNN, удержит контроль над Палатой представителей в Конгрессе

До заветного большинства американским демократам не хватает еще 7 мест в Палате представителей. Но, как прогнозирует CNN, этот разрыв они сумеют преодолеть. В некоторых округах, где еще считают голоса, демократы находятся в лидерах. Два года назад благодаря успешному выступлению на промежуточных выборах, члены Демократической партии получили в итоге 232 места. В этот раз переизбиралась вся палата. Республиканцы сейчас отстают, хотя и незначительно. У них уже есть 197 кресел, и не исключено, что разрыв еще удастся сократить. Гораздо больше неопределенности остается в отношении Сената. До этих выборов еще одна палата Конгресса оставалась под контролем республиканцев. И если такая ситуация сохранится, то оппоненты 46-го президента смогут блокировать его законопроекты. В том числе по вопросам здравоохранения и борьбы с изменением климата. Пока что соотношение здесь, по данным CNN, 48 против 47 в пользу демократов, но это точно не окончательный результат. Судьба сенатского большинства, как отмечает агентство Reuters, решается буквально в четырех колеблющихся округах.

Теперь, после того как определился победитель президентской гонки, инвесторы, как отмечает Reuters, следят внимательно за исходом борьбы между демократами и республиканцами за Сенат.