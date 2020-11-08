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00:05, 08 ноября 2020

В Белоруссии оппозиция проведет сегодня очередное массовое шествие против Александра Лукашенко

В центре Минска и других городов страны сегодня запланирована акция под названием «Марш народовластия». Об этом сообщает телеграм-канал Nexta, из Польши его ведут белорусские политэмигранты. Акция, как ожидается, станет своеобразным подведением итогов за 3 месяца, в течение которых не стихают протесты противников Александра Лукашенко. От него требуют уйти в отставку, оппозиция призывает провести новые выборы и освободить всех политзаключённых в стране. В анонсе предстоящей акции говорится, что с момента проведения выборов президента 9 августа белорусы многого добились, они собрали самые массовые митинги за всю историю страны, остановили пытки и издевательства в изоляторах, смогли объединиться. Кроме того лидер оппозиции Светлана Тихановская за несколько месяцев наладила отношения более чем с 30-ю странами. Координаторы акции убеждены, что белорусы смогут разрушить цитата «оккупационный режим, который взял под контроль всю страну».

Евросоюз в пятницу ввел санкции против Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц. Им запрещен въезд в страны ЕС, активы в европейских банках блокированы. Это уже второй пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии, Лукашенко сначала под ограничения не попал.



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