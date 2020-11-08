Ведущие американские СМИ уже объявили Джо Байдена победителем на президентских выборах

Джо Байден в последние годы неизменно выступал с критикой российских властей и лично президента Владимира Путина. Несколько таких резких высказываний претендент на должность американского лидера допускал и в ходе предвыборной кампании.

Тему России Байден использовал как для объяснения планов своей политики в случае избрания президентом, так и для атаки на своего оппонента Дональда Трампа. Американского лидера он называл, в частности, «щенком Путина». По мнению Байдена, Трамп ничего не может ответить российскому коллеге о «вознаграждении за головы американских солдат». Речь идет о публикации газеты New York Times, в которой утверждалось, что Москва предлагала афганским боевикам деньги за убийство военнослужащих США. Россия эти сведения отрицает, а Трамп назвал материал заказным. Сам же Байден настаивает: он никогда не пойдет, как он выразился, на «уловки Путина».

Параллельно кандидат от демократов называл Россию главной угрозой США на мировой политической арене. Байден обвинял Москву в новом вмешательстве в американские выборы и обещал ее «привлечь к ответу», а лично Путина – в распространении дезинформации о нем и его сыне Хантере Байдене. Бывший вице-президент также уверял, что Москва не хочет, чтобы он стал следующим американским лидером. В то же время американская пресса писала о готовности Байдена в случае своего избрания продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, или так называемый СНВ-3. Сам он говорил об этом еще в июле прошлого года.

За свою политическую карьеру Байден не раз приезжал в Россию, в последний раз – в 2011 году в качестве вице-президента США. В Москве он встречался с занимавшим пост президента Дмитрием Медведевым, а также с Владимиром Путиным, являвшимся премьер-министром. Адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани, как передает телеканал ABC News, уже заявил, что Трамп подаст иск с целью оспорить победу его оппонента Джо Байдена в штате Пенсильвания. По словам Джулиани, иск будет подан уже в понедельник.