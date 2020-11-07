Джо Байден создаст комиссию по вопросам борьбы с пандемией из 12 человек

Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах, в понедельник объявит состав специальной комиссии по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на двух осведомленных лиц.

Возглавят комиссию общей численностью 12 человек вице-адмирал в отставке Вивек Марти, бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Как отметила Си-эн-эн, этот шаг Байдена должен продемонстрировать, насколько серьезно он намерен заняться проблемой борьбы с пандемией еще на начальном этапе передачи власти его администрации, сообщает ТАСС.