Жители столицы США Вашингтона вышли на улицы после известия о победе Джо Байдена на выборах — город гудит и празднует

В 11.45 утра по Вашингтонскому времени агентство АР первым объявило Джо Байдена победителем в Пенсильвании, что автоматически сделало демократа победителем выборов США, так как Пенсильвания дает 20 выборщиков, а у Байдена до того было 253 (у Дональда Трампа 214, а для победы необходимо 270). Затем победу Байдена в Пенсильвании признали и телеканалы CNN и Fox News. Почти сразу же демократ был объявлен победителем и в Неваде. В Аризоне (где с большим отрывом лидирует Байден), а также Северной Каролине и на Аляске — там лидирует Трамп, но это уже ничего не меняет. Дональд Трамп эти выборы проиграл — причем не только те, штаты, которые он забрал у Хиллари Клинтон, Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, но и традиционно республиканскую Аризону. В абсолютном исчислении Байден набрал на 4 млн голосов больше. Не удалось Демократу выиграть только Флориду. Сенатор от Калифорнии Камала Харрис станет не только первой в истории страны вице-президентом, но и первой чернокожей женщиной президентом. Немедленно после объявления результатов в Пенсильвании десятки тысяч жителей Вашингтона вышли на улицы отмечать победу Джо Байдена, за которого в столице проголосовали 93% избирателей. Сейчас центр города и площадь перед белым домом перекрыты для автомобильного движения.