Американские телеканалы Fox News, CNN, NBC и агентство AP объявили Джо Байдена победителем на выборах президента США

О победе демократа сообщил и прореспубликанский канал ФОКС НЬЮЗ.

Объявление о победе Байдена на выборах вызвало крайне эмоциональную реакцию одного из ведущих журналистов американского телеканала CNN. Политический обозреватель Вэн Джонс заплакал в прямом эфире.

CNN одним из первых объявил, что Байден набирает достаточное число голосов выборщиков для избрания президентом США. Через считанные минуты после появления этой новости ведущий телеканала обратился к Джонсу с вопросом, что он думает по этому поводу. Политический обозреватель на некоторое время задумался – а затем, был не в силах сдерживать слезы радости. В какой-то момент от волнения журналист даже заикался.

В своем комментарии Джонс выразил мнение, что сегодня родителям стало легче сказать своим детям, как важно быть хорошим человеком и как важно иметь характер. Политический обозреватель CNN признал, что для многих людей поражение Трампа – грустное событие. Однако, как считает Джонс, до сегодняшнего дня многие «не могли дышать» — это отсылка к словам афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейскими в ходе задержания, что вызвало протесты по всей территории США. За один час публикация Джонса в твиттере с видеозаписью его эмоциональной речи уже набрала более 2 млн просмотров.

Вэн Джонс известен в США как советник бывшего президента Барака Обамы и неоднократный лауреат премии «Эмми».

Одной из первых с победой на выборах Байдена поздравила кандидат в вице-президенты от Демпартии Камала Харрис, в связке с которой Байден шёл на выборы.

Сам Байден впоследствии также заявил, что избран президентом США. Через несколько часов он обратится к гражданам США. Как ожидается, это произойдет, когда в Москве будет 4 часа утра. Накануне в видеообращении Байден пообещал в случае победы стать президентом всех американцев.

Кстати, в описании аккаунта Байдена в «Твиттере» уже появилась строчка «Избранный президент». Между тем, тысячи людей вышли на улицы Вашингтора, чтобы отпраздновать победу кандидата–демократа.

К поздравлениям Бадена присоединились и многие мировые политики.

С нетерпением ждет начала совместной работы с избранным президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис канадский премьер Джастин Трюдо. В своем твиттере глава правительства северного соседа США написал, что обе страны являются близкими друзьями, союзниками, с отношениями, которые носят уникальный характер. Следом за Трюдо потянулись и европейские лидеры, руководство Европарламента, Евросовета и Еврокомиссии, канцлер Германии Ангела Меркель, французский президент Эмманюэль Макрон. Британский премьер Борис Джонсон написал в твиттере, что рассчитывает на тесную работу с новой американской администрацией по таким вопросам, как изменение климата, торговля, безопасность и многие другие. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже призвал к обновлению трансатлантических отношений. Свои поздравлению Байдену направили лидеры и других европейских стран, в том числе Украины Владимир Зеленский. А генсек НАТО, норвежец Йенс Столтенберг подчеркнул, что Байден всегда был решительным сторонником альянса. Из руководителей латиноамериканских стран с победой Байдена поздравил уже президент Аргентины.

В свою очередь лидеры России, Китая и Бразилии пока от поздравительных посланий Байдену воздерживаются.

Байден ранее называл Трампа «щенком Путина». Сам российский президент считает, что это демонстрирует уровень культуры Байдена, но выборы – внутреннее дело США. Об этом Владимир Путин ранее рассказал в интервью.

Путин отметил, что у России и США есть перспективы для налаживания отношений.

Говорить об изменении политики в отношении Москвы с приходом Байдена, пока трудно. Так считает зампред международного комитета СФ, бывший посол России в США Владимир Лукин. По его мнению, ситуация зависит от множества факторов и прояснится только через несколько месяцев.