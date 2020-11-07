Сразу несколько американских телеканалов объявили о победе на президентских выборах Джо Байдена

Сразу несколько американских телеканалов объявили о победе на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп пока не спешит признавать поражение.

CNN, NBC, а теперь уже и один из главных сторонников нынешнего главы Белого дома в медиа, телеканал Fox News, объявили за последний час, что по их данным, именно Джо Байден набирает необходимое число голосов американских выборщиков (больше 270-ти) , чтобы стать 46-м президентом страны. По сведениям журналистов, кандидат от Демократической партии одерживает верх в штате Пенсильвания, что дает ему 20 голосов, а в целом – 273. Сам политик сказал, что для него честь стать лидером государства. Теперь предстоит трудная работа, написал Байден в своем твиттере и заверил, что обещает стать президентом всех американцев, не важно, как они проголосовали. В свою очередь действующий президент Дональд Трамп настаивает, что борьба еще только начинается. Со следующей недели он намерен обратиться в суд, чтобы, по его словам, добиваться справедливости при подсчете голосов, как того требует демократия.



Как ожидается, Байден выступит с обращением к нации, когда в Москве будет 4 утра воскресенья.



В Вашингтоне люди вышли на улицы и стали праздновать победу кандидата-демократа, — передает из американской столицы журналист «Эха Москвы» Сергей Пархоменко.



Город Вашингтон в округе Колумбия – традиционно демократический, и большинство жителей голосовали за Джо Байдена.