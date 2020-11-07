Ведущие американские телеканалы, в т.ч. СNN, NBC, а также агентство AP бъявили, что президентом США стал Джо Байден

Ведущие американские телеканалы, в т.ч. СNN, NBC, а также агентство Associated Press объявили, что президентом США стал представитель Демпартии Джо Байден. К этому же склоняется и про-республиканский телеканал Fox News. Свои выводы СМИ делают на основе данных подсчетов голосов в штате Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей, где он получил на полпроцента больше голосов избирателей. Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков. Таким образом Байден набирает 290 голосов при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков. По данным Fox News, Байден также одержал победу в штате Невада, что дает ему еще 6 голосов выборщиков. Трамп уже заявлял, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судах, вплоть до Верховного. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре.