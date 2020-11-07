CNN, NBC и AP сообщают о победе Джо Байдена на президентских выборах в США

По данным Си-эн-эн, Байден выиграл в штате Пенсильвания, что дает ему 20 голосов выборщиков. Таким образом, у него теперь 284 голоса, у Трампа — 213. FOX NEWS вслед за другими телеканалами объявил о победе Байдена на выборах президента США. По данным телеканала, Байден набирает 290 выборщиков против 214, забрав у Трампа помимо Пенсильвании и Неваду. Байден уже заявил, что избран президентом. Действующий президент, как передает Рейтер, заявил, что выборы еще не окончились. Штаб Трампа утверждает, что Байден торопится объявить себя президентом. Ранее пресс-пул Белого дома сообщал, что впервые после проведения в стране выборов Трамп покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния.