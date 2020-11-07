Джо Байден по подсчетам СИ Эн Эн, побеждает в Пенсильвании.

Таким образом он набирает необходимые для победы в президентских выборах 270 голосов выборщиков. Аналогичную оценку дает и агентство АР. По прогнозам NBC, у кандидата от Демпартии 273 голоса выборщиков.
2020-11-07T19:39:10+03:00
2020-11-07T19:39:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:39, 07 ноября 2020
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