В Шотландии с сегодняшнего дня запрещено шлепать детей

Как сообщает информационный портал Express and Star, отныне закон запрещает применять физическое наказание к детям младше 16 лет. В Англии и Северной Ирландии подобных законопроектов принимать пока не планируют. Шотландия стала 57-й страной, в которой запретили физическое воздействие к детям в целях воспитания. Первой, еще в 1979-м стала Швеция.
2020-11-07T19:38:42+03:00
2020-11-07T19:38:42+03:00
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19:38, 07 ноября 2020
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