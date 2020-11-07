В Шотландии с сегодняшнего дня запрещено шлепать детей

Как сообщает информационный портал Express and Star, отныне закон запрещает применять физическое наказание к детям младше 16 лет. В Англии и Северной Ирландии подобных законопроектов принимать пока не планируют. Шотландия стала 57-й страной, в которой запретили физическое воздействие к детям в целях воспитания. Первой, еще в 1979-м стала Швеция.