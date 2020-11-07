По факту катастрофы легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

При крушении частной «Цессны»погибли два человека телеведущий НТВ Александр Колтовой и его жена. Следственно-оперативная группа продолжает на месте устанавливать обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.
2020-11-07T19:38:19+03:00
2020-11-07T19:38:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:38, 07 ноября 2020
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