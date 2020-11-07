Почти 70 человек, по данным правозащитного центра Весна, задержаны сегодня на акциях протеста в Минске

Сегодня там проходили две протестные акции: «марш медиков», а также в начале женского шествия «Цветочный демарш справедливости». Их участники протестовали против итогов президентских выборов и провозглашения Александра Лукашенко главой государства еще на один срок. Белорусская оппозиция призывает продолжать протесты до назначения новых выборов.
2020-11-07T19:37:50+03:00
2020-11-07T19:37:50+03:00
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19:37, 07 ноября 2020
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