Почти 70 человек, по данным правозащитного центра Весна, задержаны сегодня на акциях протеста в Минске

Сегодня там проходили две протестные акции: «марш медиков», а также в начале женского шествия «Цветочный демарш справедливости». Их участники протестовали против итогов президентских выборов и провозглашения Александра Лукашенко главой государства еще на один срок. Белорусская оппозиция призывает продолжать протесты до назначения новых выборов.