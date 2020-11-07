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19:37, 07 ноября 2020

Трамп вновь заявил, что десятки тысяч бюллетеней в Пенсильвании были «незаконно получены» после закрытия участков

Дональд Трамп вновь заявил, что десятки тысяч бюллетеней в Пенсильвании были «незаконно получены» после закрытия избирательных участков. По его мнению, это позволило изменить результаты в пользу его соперника Джо Байдена. Такая же ситуация, как утверждает действующий президент, сложилась и в других штатах, где разрыв между кандидатами минимален. Трамп также указал, что обработка сотен тысяч бюллетеней проходила без наблюдателей. Между тем Twitter сопроводил это сообщение Трампа пометкой, что запись может полностью или частично вводить в заблуждение пользователей относительно выборов.



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