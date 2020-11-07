Республиканец Дональд Трамп уменьшил отставание от демократа Джозефа Байдена в колеблющемся штате Аризона

Такие оценки привел телеканал Си-эн-эн. По его сведениям, после обработки 95% бюллетеней, у Байдена около 49,5% голосов избирателей, у Трампа — 48,7%. Ранее у Байдена было в этом штате более существенное преимущество. Сам Трамп, как сообщает пресс-пул Белого дома, впервые после проведения в стране выборов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния.