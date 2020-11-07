Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. С таким прогнозом выступил в субботу телеканал CNN.
Согласно его оценкам, Байден выиграл в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, он у него теперь 273 голоса выборщиков, у Трампа — 213, сообщает ТАСС.
CNN: Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. С таким прогнозом выступил в субботу телеканал CNN.