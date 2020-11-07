В России второй день подряд фиксируют более 20 тыс. новых случаев COVID-19

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в стране выявлено более 1млн, 700 тыс. случаев заражения. С начала эпидемии скончались более 30 тыс. пациентов с COVID-19.

По оценкам министерства здравоохранения, более 900 тысяч человек на данный момент болеют новым коронавирусом в России. Как рассказал в интервью Первому каналу профильный министр Михаил Мурашко, большая часть заболевших лечатся дома.

Мурашко также в очередной раз обратил внимание граждан на важность соблюдения мер безопасности для минимизации распространения коронавируса.

Роспотребнадзор назвал транспорт самым частым местом заражения новым коронавирусом. По словам главы ведомства анны Поповой, статистика при этом показывает, что большинство заболевших игнорируют требования соблюдать ограничительные меры.

Попова добавила, что уже через неделю планируется начать третью фазу испытаний вакцины от коронавируса от центра «Вектор».