Ведущий НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при аварийной посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при аварийной посадке легкомоторного самолета в Подмосковье. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что причиной чрезвычайного происшествия стал пожар на борту самолета.

Частный легкомоторный самолет Cessna совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск. После вылета у него отказал и загорелся двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в рядом с поселком Чкалово.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что полет был санкционирован, за штурвалом находился Колтовой, пассажиркой была его жена. Александр Колтовой вел на НТВ шоу «ДНК» и программу «Звезды сошлись». В июле в одном из интервью он рассказывал, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет.

Транспортные следователи и прокуроры начали проверки по факту происшествия.