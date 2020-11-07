Тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с волгоградским «Ротором» со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ, «Ротор» поднялся на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, в активе команды семь очков в 14 турах. «Арсенал» с 13 очками занимает 12-е место.