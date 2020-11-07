Алексей Малашенко: Открытие БелАЭС не повлияет на российско-белорусские отношения

Открытие Белорусской АЭС не повлияет на российско-белорусские отношения. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алексей Малашенко.

«Я думаю, что это никак на российско-белорусские связи не повлияет. Если бы это серьезно повлияло, это было бы намного раньше. Это некий символ, а мы вот так можем обойтись. Я здесь ничего принципиального, того, чтобы повлияло на отношения Белоруссии с Россией и с Европой не вижу. Как-то вовремя поспела эта ситуация, но не больше», — сказал он.

В Гродненской области проходит церемония подключения первого блока Белорусской АЭС к энергетической системе страны. Президент Александр Лукашенко выразил уверенность, что со временем БелАЭС не будет вызывать нареканий у соседей Белоруссии.

Атомную электростанцию строили с 2011-ого года. Главным подрядчиком была российская госкорпорация «Росатом». Ранее предполагалось, что БелАЭС будет работать в том числе и на экспорт. В качестве возможных покупателей назывались страны Балтии. Тем не менее, в начале сентября они пообещали перестать закупать электричество у Белоруссии после запуска этой станции. Помимо Латвии, Литвы и Эстонии в бойкоте участвует и Польша. В этих странах считают, что во время строительства атомной станции были допущены нарушения международных норм безопасности.