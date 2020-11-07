Федеральная комиссия США по выборам пока не получила доказательств фальсификаций при голосовании в стране

Об этом в эфире Си-эн-эн заявила член данного органа Эллен Уайнтрауб. Американский лидер Дональд Трамп ранее не раз заявлял о том, что на состоявшихся президентских выборах имели место нарушения. Согласно прогнозам телеканала «Фокс ньюс», а также агентства Ассошиэйтед Пресс к этому моменту Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник Джозеф Байден — 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов.
2020-11-07T18:33:50+03:00
2020-11-07T18:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 07 ноября 2020
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