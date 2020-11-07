Обозреватель «МБХ медиа» Роман Попков доставлен в отдел милиции Минска для дальнейшего разбирательства

Об этом «Интерфакс» сообщила официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич. Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, обозреватель «МБХ медиа» перестал выходить на связь днем в субботу. Последний раз он передавал информацию о задержании участниц очередного «женского марша». В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых провозглашен Александр Лукашенко.

Между тем, почти 70 человек, по данным правозащитного центра Весна, задержаны сегодня на акциях протеста в Минске.