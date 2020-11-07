Спартак упустил возможность возглавить таблицу футбольного Чемпионата страны

Москвичи на выезде сыграли вничью с Уралом.

Спартаковцы по ходу встречи в Екатеринбурге дважды вели в счете, (оба мяча на счету Александра Соболева) но удержать победу не смогли. В составе Урала отличились Павел Погребняк и польский легионер Аугустыняк. Ничья 2-2. Спартак набрал 28 очков и догнал в турнирной таблице земляков армейцев. Впрочем, ЦСКА свой матч тура проведет завтра — в Москве против футболистов Ростова. В этот же день Зенит будет принимать ФК Краснодар. И в случае победы также сможет опередить спартаковцев.

Еще одна игра проходит в эти минуты в Туле. Арсенал принимает волгоградский Ротор. Незадолго до конца встречи туляки впереди со счетом.

Отмечу что гости остались в меньшинстве еще в первом тайме. За две желтые карточки поле покинул волгоградец Байрыев.

Игровой день завершат в Саранске футболисты Тамбова и Ахтмата. Эта встреча начнется в 19 часов.