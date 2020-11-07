Результаты подсчета голосов президентских выборов в США продолжаются и победитель до сих пор не объявлен

Но бывший вице-президент, демократ Джо Байден только увеличивает свой отрыв, делая переизбрание действующего президента Дональда Трампа практически невозможным.

Преимущество бывшего вице-президента Джо Байдена продолжает увеличиваться в четырех штатах из шести, где до сих пор продолжается подсчет голосов — из-за пандемии коронавируса рекордное число американцев проголосовали заочно, как лично, так и по почте, что привело к задержкам в подсчете. Голосовали по почте в подавляющем большинстве демократы, к чему их призывал и Байден, и Демпартия в целях безопасности в связи с коронавирусом. Сторонники Дональда Трампа последовали призыву своего кандидата НЕ голосовать по почте — Трамп продолжает называть голосование по почте мошенничеством. На данный момент Джо Байден лидирует Джорджии с отрывом в 4.5 тысячи голосов (вчера власти штата объявили о том, что будет пересчет), в Неваде у Байдена на 22.5 тысячи голосов больше, в Аризоне разрыв поставляет 30 тысяч голосов — и такие же цифры в Пенсильвании. Если Байден возьмет одну только Пенсильванию из этих четырех, то он становится президентом США. Дональд Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске.

В течение двух часов Аризона и Невада обещают опубликовать новые данные. Власти Пенсильвании обновят результаты сегодня, но окончательный подсчет может занять еще несколько дней.

Джо Байден в пятницу выступил с обращением, в котором победителем себя не объявил (в отличие от Дональда Трампа, который заявил о победе еще во вторник ночью), но заявил, что «цифры говорят отчетливо и убедительно, что мы выиграем эти выборы».

Юристы президента Трампа продолжают юридические битвы в судах, пытаясь добиться прекращения подсчета голосов и отклонения бюллетеней, поданных по почте. Пока — безрезультатно. Сам Дональд Трамп требуют от Верховного Суда США вмешаться в процесс, ссылаясь на массовое мошенничество на выборах, свидетельств которому, однако, нигде нет.