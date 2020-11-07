Во Франции задержали подозреваемого в нападении на православного священника

Им оказался гражданин Грузии, который таким образом отреагировал на измену жены.

В результате операции правоохранительных органов в Лионе задержали сорокалетнего Георгия П. Об этом сообщает французская газета Le Parisien. По данным издания в отделении полиции сейчас находится и его жена. Их полные имена общественности не объявили, известно только, что муж имеет гражданство Грузии, а супруга родилась в России.

Источник газеты отметил, что задержанный уже признался в преступлении. По его словам, он дважды выстрелил из ружья в спину священнику, поскольку считал, что служитель имел любовную связь с его женой. Супруга, как отмечает Parisien, уже подтвердила следствию информацию об измене, тем не мене, она сказала, что ничего не знала о намерениях мужа отомстить.

Нападение произошло ровно неделю назад, днём, на улице, когда 52-ухлетний священник Николас Какавалакис закрывал двери в храм. В итоге он получил тяжелое ранение в область печени. О Георгии П. следствие узнало от самого служителя после того, как он вышел из комы.

За прошедшую неделю по этому делу полиция задержала еще двоих человек, у одного из которых также был личных конфликт с пострадавшим священником. Тем не менее, после проверки всех данных, их отпустили.