Александр Мураховский, бывший главврач больницы в Омске, возглавил областной Минздрав

Александр Мураховский, бывший главврач больницы в Омске, куда после отравления доставили Алексея Навального, возглавил областной Минздрав. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Бурков. Мураховский утверждал, что в организме Навального не нашли следов отравляющих веществ и исключал версию отравления. Между тем, в берлинской клинике «Шарите» врачи установили, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок». На посту министра Мураховский сменил Ирину Солдатову, отправленную в отставку после нехватки мест в больницах для пациентов с COVID-19.

Назначение главврача омской больницы, где лечили политика Алексея Навального, Александра Мураховского на должность главы регионального Минздрава абсолютно политическое. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Венедиктов отметил, что сейчас Мураховскому придется решать ряд сложных задач, связанных с решением проблемы коронавируса в регионе.