Александр Лукашенко назвал историческим событием запуск БелАЭС рядом с городом Островец в Гродненской области

По его словам, собственная атомная электростанция позволяет Белоруссии считать себя ядерной державой. Строительство АЭС велось 7 лет. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, что вызывало довольно резкую реакцию Минска. Сегодня же Лукашенко не скупился на благодарности российской стороне.

АЭС в Гродненской области возводилась при участии Росатома и строилась на средства российского кредита.

АЭС поблизости от города Островец в Гродненской области построили по российскому проекту и на деньги Москвы. Генподрядчиком стал «Атомстройэкспорт» — подразделение госкорпорации «Росатом». Возводить станцию начали 7 лет назад. Россия согласно условиям соглашения выделила Минску кредит в 10 миллиардов долларов, он покрывает 90 процентов стоимости контракта на строительство. Начать выплату долга Минск должен был после ввода атомного объекта в эксплуатацию. Однако нынешним летом, незадолго до выборов президента Белоруссии, Москва снизила стоимость кредита примерно в полтора раза и перенесла на пару лет срок начала возврата долга. Выплаты Минск начнёт теперь в 23-м году. Против строительства АЭС многие годы выступает Литва. Поскольку объект расположен неподалеку от границы и в 50-ти километрах от столицы Вильнюса. Там не раз призывали Минск остановить пуск атомной станции и даже законодательно признали её угрозой для национальной безопасности страны. После подключения первого энергоблока АЭС Литва на днях остановила торги электроэнергией из Белоруссии.

Недовольство АЭС в Островце также выражают другие страны Балтии и Польша. Впрочем, по мнению политолога Алексея Малашенко, запуск БелАЭС не должен отразиться на отношениях Белоруссии с другими странами.

Тем временем, Лукашенко объяснил критику Запада в отношении АЭС тем, что Белоруссия стала серьезным конкурентом для европейских стран.