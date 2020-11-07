Полет легкомоторного самолета, в результате аварии которого погиб телеведущий Александр Колтовой, был санкционирован

Полет легкомоторного самолета, в результате аварии которого в Подмосковье погиб телеведущий Александр Колтовой, был санкционирован. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота", — сообщил источник. За штурвалом находился сам Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. В июле в одном из интервью Колтовой рассказал, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но пока у него всего лишь 100 часов налета. Частный легкомоторный самолет Cessna совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью.