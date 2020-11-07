Случаи инфицирования норок новым коронавирусом зафиксированы еще в 5 странах

Как говорится в бюллетене ВОЗ, заражение животных выявлено также в США, Нидерландах, Италии, Испании и Швеции. Предположительно, норки подхватывают вирус от людей, при этом происходит его генетическая модификация. Ранее в Дании решили утилизировать от 15 до 17 млн. норок, которых разводят местные фермеры.