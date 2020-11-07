Лидер Беларуси Александр Лукашенко назвал «позорищем» и «издевательством над демократией» прошедшие в США президентские выборы. Как передает госагентство «Белта», Лукашенко добавил, что западные страны «побоятся» потребовать проведения новых выборов в США, как они это сделали в отношении Беларуси. По мнению Лукашенко, отношения с Вашингтоном не изменятся при любом исходе выборов в США.