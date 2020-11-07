Во Франции задержан подозреваемый в покушении на православного священника в Лионе 31 Октября

Как пишет Le Parisien со ссылкой на собственные источники, в настоятеля греческой церкви стрелял 40-летний выходец из Грузии. По сведениям издания, подозреваемый сознался в содеянном, объяснив это местью за любовную связь своей сожительницы с 52-летним священником. При этом подозреваемый отрицает, что имел намерение убить соперника. Он также заявил, что орудие преступления, которое описывалось очевидцами как обрез, он выбросил в реку Сону. Сейчас это проверяется следствием. Официально власти эти сообщения не комментировали.
2020-11-07T17:33:00+03:00
2020-11-07T17:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 07 ноября 2020
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