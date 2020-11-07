В крушении легкомоторного самолета в районе Люберец погиб ведущий ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ Александр Колтовой

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли. По предварительной версии, у «Цессны» телеведущего отказал двигатель. Установлено, что самолет следовал в Рыбинск.
2020-11-07T17:32:06+03:00
2020-11-07T17:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 07 ноября 2020
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