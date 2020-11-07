Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян предостерег от мошеннических схем списания денег с банковских карт якобы по распоряжению правительства. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С наступлением пандемии ковида за последние полгода очень активизировались мошенники, изощряются как только могут. Особенно распространено, когда звонят и предлагают услуги по защите – это самый опасный фактор. Со ссылкой на то, что правительство якобы какие-то принимает меры и под этим соусом осуществляют аферы. Любая информация должна многократно быть проверена, будь то ссылка на службу безопасности банка, который звонит, или якобы правительственные шаги», — сказал он.

Г.Тосунян призвал сохранять спокойствие и проверять информацию, полученную из сомнительных источников.

«Если вы получили информацию, которая вас стимулирует к активным действиям, ни в коем случае этих действий не предпринимать, в панику не впадать и не думать, что у вас деньги могут списаны со счета, если вы чего-то срочно не сделаете. Только успокоившись, позвонив в свой банк, выяснив, действительно ли такая информация и опасения есть. Главный рецепт – это ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах с подачи какой-то информации не предпринимать активные шаги, дающие возможность списать с вашего счета деньги. Полнейшее спокойствие – единственная панацея», — заключил он.

Специалисты предупредили о видеоролике, который мошенники используют для кражи денег с банковских карт россиян. Преступники пытаются украсть средства с помощью фальшивого видеоролика, смонтированного из кадров пресс-конференции правительства. Фейковый ролик начинается как выпуск новостей с высказываниями чиновников, а в конце видео даётся инструкция якобы по получению пособия и ссылка на ложный сайт, который имитирует работу госорганов. Для получения выплаты от государства на нём просят ввести личные данные и номер банковской карты, после этого деньги с карточки списываются. Ссылка на ролик может прийти в СМС-сообщении, мессенджерах, по электронной почте или быть опубликована на некоторых сайтах.