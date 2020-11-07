Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Они монтируют видео из кадров с пресс-конференции правительства России. Рассылая ролик клиентам банков, злоумышленники рассчитывают на переход по ссылке, после чего списывают деньги со счетов своих жертв.

Виды мошенничества все время совершенствуются, и гражданам следует внимательно относиться к сообщениям и звонкам незнакомых абонентов. Об этом «Эху Москвы» рассказал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Из-за постоянной модификации нелегальных схем бороться с мошенниками очень сложно, остается только тщательно проверять информацию, подчеркнул Гарегин Тосунян.