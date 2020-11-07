Дональд Трамп в Твиттере вновь заявил о нарушениях при проведении выборов в Пенсильвании, а также ряде других штатов

По его мнению, десятки тысяч голосов были незаконно приняты там после закрытия избирательных участков во вторник, поменяв результаты голосования.

Кандидат в президенты США Джо Байден абсолютно уверен в своей победе, однако пока официально об этом заявлять не планирует. Об этом он рассказал во время своего нового обращения к американцам:

«Мы не будем пока объявлять о победе, но цифры четко нам говорят об этом. Мы выигрываем выборы. Просто посмотрите, что изменилось с вчерашнего дня. Мы отставали в Джорджии, сейчас мы впереди и собираемся взять этот штат. Двадцать четыре часа назад мы отставали в Пенсильвании — мы выигрываем там. Мы выигрываем в Аризоне и Неваде, на самом деле, в Неваде наш отрыв увеличился вдвое».

Ряд СМИ вместе с тем сообщает, что советники Дональда Трампа рекомендуют ему готовиться к поражению на выборах. Сам же действующий президент пока никак не реагировал на происходящее.