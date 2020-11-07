Сальмонелла была выявлена у отравившихся посетителей кафе в Дагестане

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Первичные результаты исследования у пациентов, отравившихся в кафе «Казан-Кебаб» в Дагестане, показали наличие ДНК сальмонеллы.

Было установлено, что все пострадавшие съели блюда из курицы – шаурму, салат из куриной печени и куриную пиццу.

По согласованию с прокуратурой Дагестана была проведена внеплановая проверка кафе, которая выявила многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В заведении не исключается возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Кроме того, не предоставлены документы, подтверждающие факт проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на яйца и мясо птицы.

В региональном Роспотребнадзоре добавили, что по результатам проверки работа кафе приостановлена.

С 3 по 7 ноября в инфекционный стационар Махачкалы с признаками острой кишечной инфекции было госпитализировано 39 человек, в том числе 12 детей.