Предварительно, причиной аварии легкомоторного самолета в Подмосковье стал отказ двигателя

Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. Сегодня в районе поселка Томилино около Люберец совершил аварийную посадку с неисправным двигателем частный самолет Cessna". Погибли два человека. К ликвидации последствий аварии привлечено 40 человек и 13 единиц техники. По сведениям источника ТАСС, погибли мужчина и женщина. Установлено, что самолет следовал в Рыбинск.