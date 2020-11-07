Предварительно, причиной аварии легкомоторного самолета в Подмосковье стал отказ двигателя

Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. Сегодня в районе поселка Томилино около Люберец совершил аварийную посадку с неисправным двигателем частный самолет Cessna". Погибли два человека. К ликвидации последствий аварии привлечено 40 человек и 13 единиц техники. По сведениям источника ТАСС, погибли мужчина и женщина. Установлено, что самолет следовал в Рыбинск.
2020-11-07T17:01:49+03:00
2020-11-07T17:01:49+03:00
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17:01, 07 ноября 2020
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