Возле подмосковных Люберец разбился легкомоторный самолет «Цесна»

По сведениям источников РИА «Новости» и «Интерфакс», погибли два человека. В МЧС подтвердили аварийную посадку самолета, но если ли жертвы, не уточнили. По данным «Интерфакса», погибли пилот и пассажир. Находился ли еще кто-то в самолете, неизвестно.