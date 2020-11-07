Возле подмосковных Люберец разбился легкомоторный самолет «Цесна»

По сведениям источников РИА «Новости» и «Интерфакс», погибли два человека. В МЧС подтвердили аварийную посадку самолета, но если ли жертвы, не уточнили. По данным «Интерфакса», погибли пилот и пассажир. Находился ли еще кто-то в самолете, неизвестно.
2020-11-07T16:40:22+03:00
2020-11-07T16:40:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:40, 07 ноября 2020
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