Правоохранительные органы Франции задержали предполагаемого нападавшего на православного священника в Лионе

По сведениям издания и Parisien, подозреваемый был арестован в пятницу, он признался, что стрелял в священника. Отмечается, что задержанный имеет гражданство Грузии. Задержана также его жена, она русская. Настоятель греческой церкви был ранен в прошлую субботу. Злоумышленник скрылся с места преступления.