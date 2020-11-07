Правоохранительные органы Франции задержали предполагаемого нападавшего на православного священника в Лионе

По сведениям издания и Parisien, подозреваемый был арестован в пятницу, он признался, что стрелял в священника. Отмечается, что задержанный имеет гражданство Грузии. Задержана также его жена, она русская. Настоятель греческой церкви был ранен в прошлую субботу. Злоумышленник скрылся с места преступления.
2020-11-07T16:39:31+03:00
2020-11-07T16:39:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:39, 07 ноября 2020
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