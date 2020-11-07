Александр Лукашенко назвал историческим событием запуск БелАЭС рядом с городом Островец в Гродненской области

По его словам, собственная атомная электростанция позволяет Белоруссии считать себя ядерной державой. Лукашенко сегодня приезжал на официальное открытие станции и подключение первого энергоблока. Против строительства АЭС в Островце выступает соседняя Литва. АЭС возводилась при участии Росатома, Россия выделила кредит в $10 млрд, который покрывает 90% стоимости контракта.
2020-11-07T16:33:14+03:00
2020-11-07T16:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 07 ноября 2020
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