На «Марше медиков» в Минске, по данным правозащитников, задержаны более 40 участников

Правозащитный центр Весна постоянно обновляет перечень. Демонстранты собрались у 1-й клинической больницы. Туда же приехали силовики. Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич подтвердила задержания белорусскому интернет-изданию Tut.by, но не стала уточнять сколько человек доставлено в милицию. Акции протеста в Беларуси против нового президентского срока Александра Лукашенко не прекращаются в республике уже четыре месяца.