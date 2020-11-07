На «Марше медиков» в Минске, по данным правозащитников, задержаны более 40 участников

Правозащитный центр Весна постоянно обновляет перечень. Демонстранты собрались у 1-й клинической больницы. Туда же приехали силовики. Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич подтвердила задержания белорусскому интернет-изданию Tut.by, но не стала уточнять сколько человек доставлено в милицию. Акции протеста в Беларуси против нового президентского срока Александра Лукашенко не прекращаются в республике уже четыре месяца.
2020-11-07T16:32:53+03:00
2020-11-07T16:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 07 ноября 2020
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